Экономику Германии на фоне специальной операции России на Украине ждут «мрачные перспективы». Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) во главе с ее президентом Зигфридом Руссвурмом предрекает прекращение инвестиций и потерю мощности немецкого экспортного двигателя.

«Экономические перспективы Германии выглядят очень мрачно», — сообщил Руссвурм 3 апреля. Его процитировали в газете Frankfurter Allgemeine.

Если спрос среди потребителей снизится, а конфликт затянется, то импорт энергоносителей из России будет остановлен. Инвестиции немецких компаний в машины и другое оборудование с большой долей вероятности прекратятся. Это, в свою очередь, приведет к масштабному экономическому спаду в Европе.

2 апреля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер признал необходимым увеличить льготы на газ для населения на фоне резкого роста цен на энергоносители.

Как он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, в связи с увеличением стоимости газа частным клиентам уже следует предоставлять более высокие ежемесячные скидки на потребление электроэнергии.

Руководитель регулятора пояснил, что многие домохозяйства не заметят, насколько сильно выросли цены, до тех пор пока в 2023 году не будет выставлен счет за отопление.

Тогда же министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию ФРГ в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

В свою очередь, в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из РФ может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики. В комитете подчеркнули необходимость государственной поддержки для компаний, которые уже пострадали или находятся в зоне риска.

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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