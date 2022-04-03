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Экс-депутат рады предрек подрыв боеспособности ВСУ

Экс-депутат рады Кива предрек скорый подрыв боеспособности Вооруженных сил Украины
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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил 3 апреля, что начинающийся дефицит топлива в стране может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация в Донбассе 3 апреля. Текстовая трансляция
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«Вчера был уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Сегодня ночью Одесский НПЗ. Ранее ракетным ударом подверглись почти все крупные нефтебазы страны. Таким образом, с топливом начинается катастрофический дефицит. Именно фактор отсутствия топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности ВСУ сегодняшнего противостояния, особенно на востоке Украины», — заявил он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на сегодняшний день украинским войскам уже просто нечем заправлять боевую технику. По его словам, «все просто превращается в металлолом».

«И этот фактор существенно меняет расстановку сил, приближая поражение ВСК и капитуляцию режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнул Кива.

Он также добавил, что у Зеленского был шанс не допустить уничтожения инфраструктуры и гибель людей.

«Нужно было просто принять условия, которые сегодня Зеленский и так готов принимать», — заключил экс-депутат.

Ранее в этот же день Минобороны РФ заявило об уничтожении НПЗ и трех хранилищ горюче-смазочных материалов в районе Одессы, а также о том, что авиация Воздушно-космических сил России за ночь поразила 51 военный объект Украины, пишет «Газета.Ru».

2 апреля ВС России высокоточным оружием уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода на Украине.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины в ходе проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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