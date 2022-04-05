Денежный перевод: как китайцы проводят Цинмин

Китай отмечает Цинмин, что переводится как «Праздник чистого света». В эти дни принято собираться в кругу семьи, выезжать на природу, посещать могилы предков и проводить поминальные ритуалы. Как проходят праздники — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Hasnoor Hussain
Цинмин отмечают на 104-й день после зимнего солнцестояния. В этом году он приходится на 5 апреля
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Фото: Getty Images
День поминовения усопших — государственный праздник. Дни до и после него также являются официальными выходными
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Фото: Getty Images
В праздничные дни китайцы отправляются на природу, чтобы отметить наступление весны и навестить могилы предков
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Adriana Adie
Наводить порядок на могилах начинают еще за две недели до наступления праздника. Их расчищают, украшают цветами и зелеными ветвями
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Фото: Getty Images
Считается, что праздник учредил в VIII веке император Сюань-цзун, — именно в этот день китайцам было позволено посещать могилы предков
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Adriana Adie
В Цинмин проводится знаменитый ритуал сжигания бумажных макетов самых разных вещей, которые могут понадобиться усопшему на том свете, — домов, машин, мебели
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Фото: Getty Images
Также в ритуальный огонь отправляются пачки денег, которые печатают специально для этих целей и предназначаются умершим. В позапрошлом году Народный банк Китая запретил сжигание купюр, похожих на настоящие юани, чтобы защитить достоинство национальной валюты, а в прошлом власти усилили контроль за проведением ритуалов, которые провоцируют лесные пожары
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Фото: Getty Images/VCG/Zhu Jianguo
На могилах совершают молитвы и приносят жертвы богу земли — фрукты, овощи, цветы
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Фото: Getty Images
В пандемию на китайских кладбищах появилась услуга по уходу за могилами от имени родственников. Так здесь пытаются предотвратить скопление людей и распространение вируса
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Фото: Getty Images/VCG
Глава государства проводит в этот день торжественную церемонию поминовения национальных лидеров, а также соотечественников, похороненных вдали от дома
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