Денежный перевод: как китайцы проводят Цинмин

Также в ритуальный огонь отправляются пачки денег, которые печатают специально для этих целей и предназначаются умершим. В позапрошлом году Народный банк Китая запретил сжигание купюр, похожих на настоящие юани, чтобы защитить достоинство национальной валюты, а в прошлом власти усилили контроль за проведением ритуалов, которые провоцируют лесные пожары