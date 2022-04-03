Пожарные ликвидировали открытое горение в больнице ЦКБ РАН в Москве

Спасательные службы ликвидировали открытое горение в Центральной клинической больнице (ЦКБ) РАН в Москве. Такая информация в воскресенье, 3 апреля, поступила в распоряжение «Известий».

По имеющийся информации, площадь возгорания в палате составляет 25 кв. м. В данный момент сотрудники экстренных служб тушат пожар. Отмечалось, что из корпуса ЦКБ эвакуировали пять человек, трое из них лежачие больные.

О пожаре стало известно ранее в этот же день. Возгорание произошло на пятом этаже одного из корпусов ЦКБ на Литовском бульваре.