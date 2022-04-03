Пять человек спасли из горящего корпуса ЦКБ РАН в Москве

Пять человек спасли из горящего корпуса Центральной клинической больницы РАН в Москве в воскресенье, 3 апреля.

По информации «Известий», трое из пяти спасенных — лежачие больные.

О пожаре сообщалось ранее в этот же день. Возгорание произошло на пятом этаже одного из корпусов на Литовском бульваре. По словам очевидцев происшествия, люди в окнах горящего здания просят о помощи.

Также стало известно, что пожару присвоен второй ранг сложности.

Данных о пострадавших нет. Другие подробности инцидента уточняются.

12 марта в жилом доме в Воронеже на Хользунова, 88, произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате инцидента, по предварительным данным, два человека погибли.