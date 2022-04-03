Прямой эфир
Политика
В СФ назвали провокацией готовность Польши разместить в стране ядерное оружие США
Общество
Синоптик спрогнозировала потепление в Москве на следующей неделе
Мир
Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине
Армия
Российские военные уничтожили снабжавший украинские войска нефтезавод под Одессой
Общество
Иностранцы стали реже получать российское гражданство
Общество
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков
Мир
Трамп назвал американских политиков самой главной угрозой для США
Политика
В Госдуму внесут поправки в УК о наказании за исполнение санкций в России
Мир
Белоруссия согласилась платить рублями за нефть и газ из России
Мир
Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на митинге в Эссене
Мир
Омбудсмен ЛНР обвинила националистов в отборе гумпомощи у жителей
Сюжет:

Песков выразил уверенность в достижении целей спецоперации России по защите Донбасса

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цели специальной операции России по защите Донбасса будут достигнуты в полном объеме. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спецоперация в Донбассе 3 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы. Я убежден, что цели нашей спецоперации будут достигнуты в полном объеме», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Днем ранее Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины в ходе проведения российской спецоперации.

Также он отметил, что одна из главных задач спецоперации Москвы заключается в восстановлении границ Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР).

15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022