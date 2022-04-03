Песков выразил уверенность в достижении целей спецоперации России по защите Донбасса

Цели специальной операции России по защите Донбасса будут достигнуты в полном объеме. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы. Я убежден, что цели нашей спецоперации будут достигнуты в полном объеме», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Днем ранее Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины в ходе проведения российской спецоперации.

Также он отметил, что одна из главных задач спецоперации Москвы заключается в восстановлении границ Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР).

15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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