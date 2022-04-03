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Песков назвал Запад оазисом для преступников из РФ

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Запад является оазисом для преступников из России. Их никто не собирается выдавать, как и сотрудничать с российскими правоохранительными органами. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Ушла Чечня, появился [Александр] Литвиненко (бывший подполковник ФСБ — Ред.). Я очень хорошо помню: пресс-конференция с надрывом, вопросы журналистов. Значит, отравили Литвиненко. Причем здесь мы? В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги. И эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги — в Лондон. Почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать их никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну вот такой оазис для преступников», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что на Западе закрывали глаза на терроризм и критиковали Россию за Чечню.

«Они не хотели слушать [президента РФ Владимира] Путина, когда он говорил, что «сегодня вы закрываете на все глаза, сегодня вы критикуете нас, но неужели вы не понимаете, что завтра эти террористы придут в ваш дом?» Это говорил Путин, я это помню как сейчас, хотя это было 20 лет назад, но я помню это как сейчас. И они не хотели слушать», — подчеркнул Песков.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что Россия не забудет враждебного отношения Евросоюза. По его словам, для нормализации отношений Брюсселю надо отказаться от давления и диктата.

28 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, цель которой заключается в разрушении российской экономики и подрыве внутриполитической стабильности.

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