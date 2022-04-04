В свете последних событий российская экономика оказалась в зоне сильной турбулентности. Девальвация рубля, логистические сбои и сокращение поставок потребительской продукции уже привели к росту инфляции, при этом некоторые технологические компании лишились доступа к зарубежному фондированию и столкнулись с оттоком персонала. Как результат, о проблемах заявляют даже гиганты российского рынка онлайн-торговли: недавно «Яндекс», Ozon и Wildberries обратились в правительство с просьбой поддержать сектор e-commerce по образцу IT-отрасли.

В условиях кризиса цифровые платформы помогут форсировать восстановление экономики, обеспечив эффективное перераспределение ресурсов и трансформацию хозяйственных связей.

Цифровые платформы играют значительную роль в российской экономике, хотя пока они ориентированы в основном на обслуживание спроса на рынках B2C. Платформы являются связующим звеном между продавцами и потребителями для многих российских отраслей. Подобно кровеносной системе организма, они способствуют перераспределению труда и капитала в экономике. Порядка 45% рабочих мест в России прямо или косвенно связаны с деятельностью платформ. Из них пятая часть сконцентрирована в отраслях, которые, вероятнее всего, столкнутся с существенными трудностями, связанными со структурной трансформацией и межотраслевым перераспределением ресурсов.

До недавнего времени развитие российских платформ обеспечивалось за счет сравнительно дешевого финансирования с зарубежных рынков. Это связано с тем, что их бизнес-модель несет повышенный финансовый риск в связи с формированием существенного убытка в течение продолжительного периода времени, необходимого для завоевания рыночных позиций. При этом доступ к международным рынкам резко оборвался. Это поставило под угрозу дальнейшее существование как самих платформ, так и связанных с ними отраслей экономики.

В случае прекращения деятельности платформ или снижения темпов их развития возникнет дополнительный фактор, негативно влияющий на состояние российской экономики. Это приведет к росту транзакционных издержек, усложнит поиск покупателей и продавцов, продвижение продукции, логистику, составление комбинированных продуктов (например, подписок на несколько сервисов) и проведение взаиморасчетов.

В то же время поддержка дальнейшего развития цифровых платформ в России не только позволит избежать значительного шока в экономике, но также может быть использована как канал для обеспечения максимально быстрого и эффективного, без существенного искажения рыночных стимулов, предоставления поддержки для широкого спектра связанных через платформы отраслей экономики.

Кроме того, при формировании модели господдержки, предоставляемой через платформы, возникнет необходимость укрепить слабо развитые или пока находящиеся в разработке платформы.

Потенциал платформизации российской экономики оценивается как значительный. В отраслевом разрезе, исходя из существующих технологических цепочек, она может быть объединена в семь укрупненных платформенных групп, на которые потенциально приходится 80% рабочих мест в России. При этом сегодня сформирована только одна группа — сервисная, а три группы близки к старту процесса создания — строительство и ремонт, легпром, пищепром.

Так или иначе, наблюдаемые шоковые явления в экономике могут быть хорошим плацдармом для развития существующих и стимулирования создания новых платформ. Поэтому целесообразно акцентировать господдержку на ускоренное масштабирование цифровых платформ и рост их удельной доли в российской экономике. Также в 2022 году стоит использовать платформы как каналы предоставления поддержки отраслям экономики, связанным ими.

Одной из ключевых мер в этом направлении могло бы стать предоставление платформам дешевого заемного финансирования, доступ к которому был ограничен. В дальнейшем с ростом их доли, вероятнее всего, возрастет адаптивность экономики страны к кризисным шокам и ускорятся процессы ее структурной трансформации, что, в свою очередь, обеспечит повышение потенциала ее расширенного воспроизводства.

Автор — заместитель начальника отдела специальных проектов и программ Центра экономического анализа и прогнозирования ЦСР

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора