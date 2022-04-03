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Появилось видео обстрела танком ДНР позиций ВСУ на окраине Мариуполя

Корреспондент «Известий» Трушнин показал видео, на котором танк обстреливает позиции ВСУ в Мариуполе
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Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 3 апреля показал на видео штурм танком Донецкой Народной Республики (ДНР) позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западных окраинах Мариуполя.

На записи видно, как танк обстреливает занятые украинскими военными участки. В настоящий момент продолжается наступление в районе Мариупольского морского порта.

Спецоперация в Донбассе 3 апреля. Текстовая трансляция
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Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин 1 апреля сообщал, что в Мариуполе осталось три основных очага сопротивления. Речь идет о центре Мариуполя, заводе «Азовсталь» и порте.

Тогда же «Известия» показали видео момента взрыва на заводе имени Ильича. Военные «Азова» превратили здание в укрепрайон.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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