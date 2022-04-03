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Опубликовано видео с ранившим корреспондента «Известий» снайпером

В Сети появились кадры со снайпером, который, вероятно, ранил корреспондента «Известий»
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В Сети появились кадры из Мариуполя, где работает снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно ранивший военного корреспондента «Известий» Родиона Северьянова. Видео в воскресенье, 3 апреля, опубликовано RT в Telegram-канале.

По имеющейся информации, вместе со снайпером в паре работает гранатометчик ВСУ. Военные занимают позиции в квартирах и на чердаках в районе бульвара Меотиды.

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Отмечается, что позывные гранатометчика и снайпера установлены, однако пока не раскрываются.

Накануне Северьянова доставили из Ростова-на-Дону в Москву, где его госпитализировали в одну из столичных клиник. Журналист подчеркнул, что медицинский персонал встретил его замечательно.

29 марта Северьянов рассказал, что получил ранение, когда он сам оказывал помощь раненому военному в Мариуполе. В этот же день его эвакуировали и положили в местный госпиталь, затем перевезли в Ростов-на-Дону.

Журналист отметил, что из-за ранения потерял много крови, ослаб, поэтому ходить практически не получалось. Корреспондент также пояснил, что он получил сквозное пулевое ранение, кость не задета.

Также журналист снял кадры после своего ранения под Мариуполем. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения журналиста «Известий».

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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