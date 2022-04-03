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Захарова отреагировала на приостановку работы посольства Нидерландов в России

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Заявление посольства Нидерландов в Москве о частичном приостановлении деятельности якобы по вине России — это попытка исказить ситуацию, связанную с ответными мерами на высылку российских дипломатов, говорится в распространенном 3 апреля сообщении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

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«И теперь Гаага, очевидно, желая предвосхитить их, пытается подать дело так, будто приостановка части деятельности диппредставительств этой страны вовсе не следствие деструктивного курса Нидерландов и, конкретно, недружественных шагов по отношению к Москве, а некая «принципиальная» позиция», — приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.

29 марта министерство иностранных дел Нидерландов объявило о намерении выслать из страны 17 российских дипломатов.

Основанием для данного решения послужила полученная информация от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что российские дипломаты «тайно осуществляют разведывательную деятельность».

Тогда же Захарова назвала произволом решение властей Нидерландов объявить 17 сотрудников посольства России в Гааге персонами нон грата.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение РФ специальной военной операции по защите Донбасса. В середине февраля из-за обострения ситуации на его территории в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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