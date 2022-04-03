Захарова отреагировала на приостановку работы посольства Нидерландов в России

Заявление посольства Нидерландов в Москве о частичном приостановлении деятельности якобы по вине России — это попытка исказить ситуацию, связанную с ответными мерами на высылку российских дипломатов, говорится в распространенном 3 апреля сообщении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

«И теперь Гаага, очевидно, желая предвосхитить их, пытается подать дело так, будто приостановка части деятельности диппредставительств этой страны вовсе не следствие деструктивного курса Нидерландов и, конкретно, недружественных шагов по отношению к Москве, а некая «принципиальная» позиция», — приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.

29 марта министерство иностранных дел Нидерландов объявило о намерении выслать из страны 17 российских дипломатов.

Основанием для данного решения послужила полученная информация от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что российские дипломаты «тайно осуществляют разведывательную деятельность».

Тогда же Захарова назвала произволом решение властей Нидерландов объявить 17 сотрудников посольства России в Гааге персонами нон грата.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение РФ специальной военной операции по защите Донбасса. В середине февраля из-за обострения ситуации на его территории в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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