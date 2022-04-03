Два человека погибли в ДТП со сгоревшим автомобилем в Коми

Два автомобиля загорелись в результате ДТП в Республике Коми. Мужчина и восьмилетний ребенок погибли.

Авария произошла 2 апреля на трассе Айкино — Кослан. В 10 км от поселка Ёдва водитель Chevrolet Lanos 1962 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он допустил столкновение с автомобилем Datsun, которым управлял мужчина 1964 года рождения. После столкновения оба автомобиля загорелись, пишет ИА «Комиинформ».

В машине Chevrolet находились четыре человека. Водитель и восьмилетний пассажир скончались на месте происшествия. Пассажир 1983 года рождения и мальчик 2010 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимационное отделение. У них диагностированы ожоги и вывихи. Также в больницу с переломами доставлены водитель Datsun и его пассажирка 1964 года рождения.

В ГИБДД уточнили, что предполагаемый виновник ДТП никогда не получал водительского удостоверения.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля Toyota и маршрутного автобуса в Иркутской области. Из пятерых пассажиров иномарки двое погибли на месте, еще трое госпитализированы. Водитель и 17 пассажиров автобуса не пострадали.