В прошлом году на уровне Госдумы было принято решение о возрождении производственных аптек и мелкосерийного производства. Законопроект прошел первое чтение в марте. При этом документ все еще находится на доработке: туда нужно внести все замечания экспертного сообщества. Стоит отметить, что возрождение производственных аптек и мелкосерийного производства необходимы для всей системы здравоохранения страны в сегодняшних кризисных условиях. Однако обратный путь в производству лекарств в аптеках не так легок, как может показаться.

Производственные аптеки имеют многолетнюю историю успеха. В СССР рецептурно-производственные отделы были повсеместно. Они состояли из помещений (ассистентские, моечные, дистилляционные), где изготавливали лекарства, и торгового зала. Такие аптеки были оснащены передовым оборудованием. Работали там фармацевты и провизоры, которые под контролем провизора-технолога и провизора-аналитика занимались изготовлением лекарственных форм. И правильно говорят, что кадры решают все. Сейчас поколение, которое работало и знает все нюансы рецептурно-производственных отделов, уходит, а заменить их некому. Отличники, которые выходят сегодня из стен учебных заведений, не готовы к такой работе. Для подготовки нужных специалистов должны быть созданы специальные условия, нужны ресурсы и, конечно, время.

Нужно оно и для восстановления прописей — с ними сейчас тоже беда. Формально российская фармакопея насчитывает порядка трех сотен прописей в своем составе. Среди существующих есть те, которые актуальны и сегодня, но есть и не соответствующие стандартам современного здравоохранения и лечения. Их необходимо пересматривать и совершенствовать. Вот только врачи сегодня не умеют работать с прописями, для них проблемно выписать даже обычный рецепт, проще назначить торговое название или указать по МНН, написав на бумаге. И это отдельный пласт работы.

Есть вопросы и самого изготовления. Все лекарственные формы (мази, микстуры, свечи, капли, таблетки, порошки) производятся из субстанций. Раньше аптеки получали их в мелкой расфасовке. Сегодня же поставщики ориентируются на промышленные масштабы. С крупной упаковкой аптеке работать неудобно, а порой и невозможно. Поэтому нужно обеспечить поставки в нужной расфасовке. Возможность использовать в производстве готовые лекарственные формы (таблетки) тоже стоит на повестке.

Понятно, что себестоимость препаратов на заводе ниже. Но фармгиганты не производят препараты для конкретного пациента, а готовые лекарства не всегда соответствуют тому, что нужно, например, маленькому ребенку или онкологическому больному. В подборе терапии расчет препарата для них идет на килограмм веса или год жизни. Тут нужна индивидуально подобранная доза, а пациент самостоятельно вряд ли сможет точно разделить таблетку на восемь частей. В этом случае рецептурно-производственные отделы просто необходимы. Они имеют большую гибкость и могут производить довольно широкий перечень лекарств, причем в ряде случаев значительно превосходящих заводские аналоги. Во всем мире приветствуется индивидуальный подход к лечению, и нам необходимо развиваться в этом направлении. Нужно сохранить все то хорошее, что было и есть в классической аптеке.

В советское время аптеки финансировались государством, поэтому и лекарства там стоили недорого. Сегодня без поддержки правительства такое производство тоже вряд ли будет рентабельным. Да и оборудование аптека за свой счет не всегда сможет приобрести — слишком дорого, а иногда просто невозможно найти. К этому вопросу нужно подходить структурированно, системно, тщательно прорабатывать все риски и возможности.

К счастью, в нашей стране сохранились производственные аптеки. Например, в Татарстане есть порядка 30 таких точек. Аптеки успешно работают, вовремя обеспечивая людей всеми необходимыми препаратами в нужной дозировке. Такие же примеры есть в Архангельске и на юге России. В Красноярске продукция производственной аптеки востребована и является собственной торговой маркой. В марте в Приморском крае силами производственных аптек удалось избежать дефицита препаратов для лечения щитовидной железы, в частности L-тироксина.

Но есть и другие примеры, которые вызывают удивление и растерянность. В Сургуте сегодня ликвидируют центральную производственную аптеку, которая работает в регионе более 30 лет. Предприятие сохранило специалистов, технологию производства и уникальное оборудование, которое сегодня уже не выпускают. Аптека обслуживает население по рецептам на сильнодействующие препараты и наркотические средства. И это уникальное направление деятельности. Там работает порядка 20 человек, и сегодня, когда такие специалисты на вес золота, нельзя их потерять. И такое важное учреждение для отдаленного труднодоступного региона хотят закрыть, когда страна испытывает трудности с логистикой поставок лекарственных препаратов и их доступностью. Это вызывает тревогу и опасение за фармобеспечение в целом.

С одной стороны, в возрождении производственных аптек видят будущее таргетной терапии и новый этап развития фармацевтической розницы. Спрос на такого вида продукт растет ежегодно до 10%. По оценкам аналитиков, рынок производственных аптек в мире составляет $9,5 млрд, поэтому специалисты считают, что это направление имеет не только терапевтическую эффективность, но и экономическую. Но есть и противники производственных аптек, утверждающие, что это убыточное направление и развивать его без госзаказа и былых объемов ни к чему. Так или иначе, но для возрождения производства в аптеках необходимо продумать ресурсы и определить даты, проработать дорожную карту, где будет прописан каждый этап восстановления: как, когда и в какие сроки. Также государству необходимо подключить к этому аптечное сообщество, потому что только отрасль знает все нюансы работы и может указать слабые места.

Автор — провизор, директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций



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