Двое подростков погибли при пожаре в ХМАО

В городе Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 3 апреля произошел пожар. Загорелось деревянное здание, в результате чего два подростка погибли, еще трое пострадали.

«В Излучинском СОТе «Энергетик Севера» два подростка 2006 года рождения погибли, трое пострадали в результате хлопка и последующего возгорания жилого дома», — сообщили в СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

12 марта в жилом доме в Воронеже на Хользунова, 88, произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате инцидента, по предварительным данным, два человека погибли.

25 февраля СК Карелии организовал доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Петрозаводске. Утром 24 февраля в одной из квартир дома на улице Ригачина произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Пострадал мужчина, его доставили в больницу.