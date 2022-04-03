Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине

События на Украине повлияют на благосостояние жителей Германии. Об этом заявил в воскресенье, 3 апреля, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«События на Украине сделают нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния», — отметил министр в интервью изданию Bild.

По мнению Линднера, власти намерены поддержать нуждающихся и предприятия, чья работа находится под угрозой. Однако он отметил, что финансовые средства ограничены, а потому меры поддержки могут носить лишь временный характер.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция Германии достигла исторического максимума: по итогам марта в годовом выражении ускорилась до 7,3%. Данная оценка носит предварительный характер, но показатель уже стал рекордом за всю историю наблюдений ведомства. Рост инфляции по соотношению к марту 2021 года составил 7,3%, а по сравнению с февралем 2022 года — 2,5%.

Комментируя инфляцию в Германии по итогам марта, Линднер сказал, что «серьезно обеспокоен экономическим развитием», так как рост замедляется, а цены растут, правительство делает все, чтобы не допустить стагфляции.

27 марта президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан страны готовиться к трудностям. Ранее в Германии признавали, что антироссийские санкции грозят Европе не только энергетическим кризисом, но и продовольственным. В частности, немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на продукты. В январе они поднялись на 21,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Новые санкции Запада последовали после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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