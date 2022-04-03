Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о готовности разместить в стране ядерное оружие США
Армия
Российские военные уничтожили снабжавший украинские войска нефтезавод под Одессой
Общество
Иностранцы стали реже получать российское гражданство
Общество
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков
Мир
Трамп назвал американских политиков самой главной угрозой для США
Политика
В Госдуму внесут поправки в УК о наказании за исполнение санкций в России
Мир
Белоруссия согласилась платить рублями за нефть и газ из России
Мир
Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на митинге в Эссене
Мир
Омбудсмен ЛНР обвинила националистов в отборе гумпомощи у жителей
Армия
Морские пехотинцы Северного флота поддержали спецоперацию России
Мир
Граничащие с США регионы Мексики столкнулись с дефицитом бензина
Сюжет:

Минобороны сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода в районе Одессы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в Одессе. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Удар по структуре: российские военные бьют по украинским нефтехранилищам и аэродромам
Высокоточным оружием уничтожены топливные хранилища, снабжавшие группировку ВСУ в Донбассе

«Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на николаевском направлении», — отметил Конашенков.

Кроме того, генерал-майор сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили 51 военный объект Украины, в том числе четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», две артиллерийские батареи, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

2 апреля Конашенков заявил, что российскими военными были поражены 67 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022