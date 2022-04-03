Опубликовано видео задержания планировавшего покушение на Токаева

Задержание агента иностранной разведки, который планировал совершить покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и других высших должностных лиц, попало на видео. Кадры 3 апреля обнародовал Комитет национальной безопасности республики.

На кадрах видно, как сотрудники Комитета национальной безопасности ворвались в жилое помещение и поймали агента. Им оказался житель Казахстана.

Подозреваемого задержали еще 25 марта. Агент разведки планировал в одно время с нападением на высших государственных лиц организовать теракты в отношении специальных и правоохранительных органов.

13 февраля в Санкт-Петербурге задержали членов преступной группировки, которые причастны к серии заказных убийств, совершенных еще в 90-е годы.

Среди обвинений убийство вице-президента одной из общественных организаций в сентябре 2001 года около одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны, убийство в сентябре 1997 года у Сенной площади мужчины, имевшего отношение к криминальным кругам, покушение на убийство в декабре 1996 года на предпринимателя и его водителя около одного из домов по Социалистической улице, а также убийство молодой женщины в мае 1999 года на территории Украины. Все преступления были совершены с применением огнестрельного оружия.