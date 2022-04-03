Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов Ка-52

Представители Министерства обороны Российской Федерации в воскресенье, 3 апреля, опубликовали кадры работы экипажей вертолетов Ка-52, уничтоживших скрытые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот», — сообщили в Минобороны РФ.

31 марта Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта украинских националистов артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Там отчетливо виден момент попадания снаряда по объекту и взрыв боеприпаса. Как отметили в ведомстве, опорный пункт был уничтожен в районе важной развилки автодорог.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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