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Мединский заявил о реалистичном подходе Киева к вопросу о нейтральном статусе

Мединский: Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном и безъядерном статусе
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Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном и безъядерном статусе, но проект договора еще пока не готов. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

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«Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах», — сообщил Мединский в Telegram.

Помощник президента добавил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. Как отметил Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ходе беседы президент Турции указал на то, что встреча делегаций России и Украины в Стамбуле «придала значимый импульс» процессу установления мира. Он также заявил, что в настоящее время важно обеспечить временное прекращение огня. По словам Эрдогана, Турция не будет участвовать в санкциях, так как придает большое значение диалогу с Россией.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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