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Украинские военные обстреляли Донецк

Глава Горловки Иван Приходько: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 3 апреля, обстреляли Донецк. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Горловки Иван Приходько.

Спецоперация в Донбассе 3 апреля. Текстовая трансляция
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В 08:15 мск артиллерия ВСУ выпустила четыре снаряда калибром 122 мм по Киевскому району Донецка, а также по его окраине.

В 08:40 украинские силовики подвергли обстрелу поселок шахты «Трудовская» в Донецке, выпустив по нему 18 снарядов аналогичного калибра.

Накануне ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерийского орудия среднего калибра (122 мм) по направлению населенного пункта Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР).

30 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в городе зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом, произошло частичное разрушение здания.

Днем ранее сообщалось, что 31 мирный житель получил ранения в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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