Трамп назвал американских политиков самой главной угрозой для США

Соединенным Штатам Америки больше всего угрожают не Россия и даже не Китай, а действующее правительство. Об этом заявил бывший лидер государства Дональд Трамп 2 апреля в ходе своего митинга Save America в штате Мичиган.

«У нас есть президент, который понятия не имеет, что происходит, он понятия не имеет, что он делает или что он говорит. <…> Президентские выборы были сфальсифицированы и украдены, и из-за этого страна разрушается», — передает слова политика агентство Bloomberg.

По словам Трампа, такое положение дел является самой серьезной угрозой стране среди всех возможных. Никогда еще к Америке, по его мнению, не относились с таким неуважением. Бывший президент призвал участников митинга вернуть контроль над конгрессом США на промежуточных выборах, запланированных на текущий год.

Трамп также указал на то, что Штаты находятся на пороге «экономического кошмара». По его словам, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом — «радикальные демократы». Трамп пояснил, что в Белом доме в настоящее время рискуют всем, что создала его администрация.

Кроме того, как считает Трамп, администрация США во главе с Байденом довела страну до худших времен. По его словам, физическое и психическое здоровье Байдена ухудшается, равно как и состояние всей страны.

27 марта Трамп на митинге сторонников в городе Коммерс, штат Джорджия, упрекнул нынешнюю администрацию Белого дома в ситуации вокруг Украины и назвал Байдена «убийцей американской мечты».

4 марта Трамп заявил, что в результате деструктивной политики Байдена страна катится в ад.