В Приангарье двое погибли и еще трое пострадали в результате ДТП

В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного автобуса в Иркутской области (Приангарье) двое человек погибли и еще трое получили травмы. Инцидент произошел вблизи поселка Зяба Братского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области в воскресенье, 3 апреля.

«Сегодня около трех часов ночи на 281 км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» вблизи поселка Зяба Братского района столкнулись «Тойота Камри» и маршрутный автобус, следовавший из Иркутска в Новую Игирму», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 17 пассажиров автобуса не пострадали.

Из пятерых пассажиров легкового автомобиля двое погибли на месте, еще трое госпитализированы.

Накануне стало известно о ДТП в Мирнинском районе Якутии. Четыре человека погибли, еще трое получили травмы.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля NISSAN X-TRAIL направлялся из города Мирный в сторону села Таас-Юрях. По неизвестной причине мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого находился 50-летний мужчина.