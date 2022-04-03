Юрист рассказала о запрещенных для разведения на даче растениях

В российском законодательстве существует перечень растений, за выращивание которых предусмотрена уголовная ответственность. Об этом в воскресенье, 3 апреля, рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Надежда Федорчук в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт призвала садоводов быть внимательнее при выборе саженцев и семян для своих участков. По ее словам, безобидный на первый взгляд красивый куст вполне может оказаться экземпляром из «черного списка».

На сегодняшний в день число «нелегальных» растений входят: конопля, банистериопсис каапи, мак снотворный, кат, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, ибога, голубой лотос, кокаиновый куст, мимоза хостилис, митрагина прекрасная, эфедра, а также некоторые виды грибов и кактусов. Из-за содержащихся в них наркотических средств и психотропных веществ хозяину такого сада может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ либо ограничение свободы на срок до двух лет.

«За выращивание в крупных и особо крупных размерах растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметила Федорчук.

Ранее, 24 марта, правоохранители обнаружили 13 кг марихуаны, а также 29 кустов конопли, выращенных в бывшем частном детском саду во Всеволожском районе Ленинградской области.