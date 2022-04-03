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Журналист FP заявил о неудаче США в попытке сплотить мир против России

Foreign Policy: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины
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США не смогли сплотить мировое сообщество против России во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом пишет журналист Колум Линч в своей колонке для издании Foreign Policy.

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«Кроме ближайших друзей и военных союзников Соединенных Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не заинтересована в присоединении к возглавляемой США кампании по изоляции России», — считает он.

По его словам, у многих стран есть исторические связи с Москвой, от которых они не готовы отказаться, так как экономическая блокада России причинит сильный ущерб им самим.

Журналист полагает, что многие страны недовольны американской политикой военных интервенций на Ближнем Востоке. При этом ключевые страны Азии и Африки стараются поддерживать хорошие отношения как с США, так и с Россией. Так, ни одна африканская страна не ввела санкции против Москвы, а некоторые союзники США не стали прямо поддерживать Вашингтон.

«Нигде двойственность отношения не была столь очевидной, как на Ближнем Востоке, где ключевые стратегические союзники США — Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — воспротивились призывам Штатов изолировать Россию и присоединиться к американским санкциям против нее», — пишет Линч.

Как отметил журналист, Соединенные Штаты не поддержала и Индия, не став голосовать за антироссийскую резолюцию, а теперь ведет переговоры об импорте российской нефти. Также власти страны не критиковали Москву за проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 30 марта, дипломаты США и ЕС провели первое заседание диалога высокого уровня по России, на котором обсудили новые шаги по изоляции российской экономики.

Представители США и ЕС заявили о намерении добиваться расширения числа стран, которые вводят санкции против России.

Накануне министр иностранных дел Китая Ван И назвал неприемлемыми санкции Запада в отношении России.

20 марта Ван И подтвердил непринятие китайской стороной санкций Запада против РФ. Министр подчеркнул, что Пекин собирается и дальше придерживаться независимой позиции по Украине, а роль США в этом конфликте считает дестабилизирующей.

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки спецоперации РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса.

Ранее, 5 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мир слишком большой, чтобы Европа и США могли изолировать Россию.

По его словам, в мире много стран, которые более сбалансированно и иногда более разумно относятся к динамике развития отношений.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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