Прямой эфир
Мир
Белоруссия согласилась платить рублями за нефть и газ из России
Мир
Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на митинге в Эссене
Мир
Омбудсмен ЛНР обвинила националистов в отборе гумпомощи у жителей
Армия
Морские пехотинцы Северного флота поддержали спецоперацию России
Мир
Граничащие с США регионы Мексики столкнулись с дефицитом бензина
Мир
В США заработают дроны для доставки лекарств малоподвижным пациентам
Мир
Зеленский отверг предложение Шольца об отказе от вступления в НАТО
Общество
На улицах Москвы возникли огромные сугробы из-за аномального снегопада
Мир
Российские военные разминируют территории Сумской области
Спорт
Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по набранным очкам за сезон в НХЛ
Общество
Гинцбург заявил о применении «Спутника М» при ревакцинации детей
Сюжет:

Зеленский отверг предложение Шольца об отказе от вступления в НАТО

Wall Street Journal: Зеленский отверг идею Шольца по НАТО, которая исключала конфликт с РФ
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому еще до начала спецоперации России отказаться от вступления в НАТО и объявить о нейтральном статусе страны, пишет 2 апреля газета Wall Street Journal.

Удар по структуре: российские военные бьют по украинским нефтехранилищам и аэродромам
Высокоточным оружием уничтожены топливные хранилища, снабжавшие группировку ВСУ в Донбассе

По данным издания, 19 февраля в Мюнхене Шольц «в последний раз попытался урегулировать ситуацию между Москвой и Киевом», заявив Зеленскому, что Украине стоит отказаться от идеи вступления в НАТО.

Принятие нейтрального статуса Украиной должно было, по данным газеты, состояться в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом, которое, предполагалось, подпишут лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден.

После того как Зеленский ответил отказом на предложение Шольца, европейские лидеры, пишет газета, попытались организовать саммит Путина и Байдена, медиатором между ними стал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако на следующий день после звонка Путина Макрону саммит якобы был отменен.

Кроме того, согласно изданию, в середине января директор Центрального разведывательного управления(ЦРУ) США Уильям Бернс тайно посетил Киев, где якобы провел встречу с Зеленским и представил ему план «нападения» России.

Газета считает, что эта информация значительно помогла украинским войскам в первые дни спецоперации.

Ранее, 30 марта, помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал, что киевские власти согласилась на принципиальные требования России об отказе вступления в НАТО и размещения на своей территории военных баз альянса.

Если Киев примет условия, выдвинутые российской стороной, а главное, исполнит их, то «угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована». Это и есть те важные инициативы, на принятии которых РФ настаивала все последние годы, подчеркнул Мединский.

До этого, 24 марта, Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО. В очередном видеообращении президент страны пожаловался на отказ альянса сделать исключение в экстренной ситуации, а также отказ предоставить стране военную технику.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна окончательно убедилась в том, что западные коллеги не дадут ей войти в НАТО. При этом глава государства призвал альянс установить над Украиной бесполетную зону, отметив, что понимает все последствия, к которым это может привести, а также назвал опасения «самогипнозом» со стороны альянса.

До этого, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО. Он выразил убеждение, что альянс не готов принять республику и опасается конфронтации с Россией.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022