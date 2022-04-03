Зеленский отверг предложение Шольца об отказе от вступления в НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому еще до начала спецоперации России отказаться от вступления в НАТО и объявить о нейтральном статусе страны, пишет 2 апреля газета Wall Street Journal.

По данным издания, 19 февраля в Мюнхене Шольц «в последний раз попытался урегулировать ситуацию между Москвой и Киевом», заявив Зеленскому, что Украине стоит отказаться от идеи вступления в НАТО.

Принятие нейтрального статуса Украиной должно было, по данным газеты, состояться в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом, которое, предполагалось, подпишут лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден.

После того как Зеленский ответил отказом на предложение Шольца, европейские лидеры, пишет газета, попытались организовать саммит Путина и Байдена, медиатором между ними стал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако на следующий день после звонка Путина Макрону саммит якобы был отменен.

Кроме того, согласно изданию, в середине января директор Центрального разведывательного управления(ЦРУ) США Уильям Бернс тайно посетил Киев, где якобы провел встречу с Зеленским и представил ему план «нападения» России.

Газета считает, что эта информация значительно помогла украинским войскам в первые дни спецоперации.

Ранее, 30 марта, помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал, что киевские власти согласилась на принципиальные требования России об отказе вступления в НАТО и размещения на своей территории военных баз альянса.

Если Киев примет условия, выдвинутые российской стороной, а главное, исполнит их, то «угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована». Это и есть те важные инициативы, на принятии которых РФ настаивала все последние годы, подчеркнул Мединский.

До этого, 24 марта, Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО. В очередном видеообращении президент страны пожаловался на отказ альянса сделать исключение в экстренной ситуации, а также отказ предоставить стране военную технику.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна окончательно убедилась в том, что западные коллеги не дадут ей войти в НАТО. При этом глава государства призвал альянс установить над Украиной бесполетную зону, отметив, что понимает все последствия, к которым это может привести, а также назвал опасения «самогипнозом» со стороны альянса.

До этого, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО. Он выразил убеждение, что альянс не готов принять республику и опасается конфронтации с Россией.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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