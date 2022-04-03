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Глазьев предложил передать предприятия ушедших из РФ компаний их сотрудникам

Министр ЕЭК призвал передать приостановившие работу в РФ компании их сотрудникам
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Предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать в собственность их трудовых коллективов, поскольку никто больше них не заинтересован в сохранении там рабочих мест. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

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«Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Ранее, 19 марта, экономист Владимир Миловидов заявил, что приостановившие деятельность в России иностранные компании, скорее всего, начнут возвращаться назад уже к лету.

Накануне мэр Москвы рассказал, что около 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в Москве приостановили свою деятельность.

По его словам, необходимо обеспечить людей работой в случае сокращения. Он обратил внимание, что в основном это хорошо квалифицированные и оплачиваемые работники, которые будут востребованы на других предприятиях Москвы.

Ранее, 16 марта, Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Их размер будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы. Заявки на получение гранта будут приниматься с 28 марта по 30 июня 2022 года.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в РФ на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

О приостановке работы в России в последние недели уже объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi и BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.

9 марта Минэкономразвития России выступило с предложением ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ на фоне ситуации на Украине. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Как рассказали «Известиям» в министерстве, таким образом российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили о помощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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