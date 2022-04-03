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Морские пехотинцы Северного флота поддержали спецоперацию России

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Военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота (СФ) в воскресенье, 3 апреля, совершили групповой прыжок с парашютами в Заполярье с высоты 3 тыс. м в поддержку спецоперации России по защите Донбасса.

«В поддержку проводимой спецоперации хотим совершить десантирование с высоты 3 тыс. м с растяжками с инициалами Z и V и флагом морской пехоты. Безусловно, с началом проведения спецоперации патриотизм в стране поднялся на более высокий уровень. Мы видим поддержку населения. Многие спортивные, патриотические организации максимально стараются оказать поддержку и проводят флешмобы», — рассказал заместитель командира бригады морской пехоты по воздушно-десантной подготовке подполковник Виталий Бурулев.

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Уточняется, что время свободного падения составило 10 секунд.

В российском Минобороны также рассказали, что в рамках практической воздушно-десантной подготовки морские пехотинцы СФ выполняют парашютные прыжки с борта вертолета Ми-8 армии ВВС и ПВО в диапазоне высот от 1000 до 3000 метров.

При этом при проведении прыжков используются десантные системы Д-6, Д-10, а также парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2».

Тренировки проходят как в простых, так и сложных метеорологических условиях, в различное время года и на различную местность, добавили в ведомстве.

2 апреля Минобороны рассказало о подвигах, совершенных российскими военными из зенитного ракетного отделения и разведывательной роты во время спецоперации.

Ранее в тот же день сообщалось, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования вывели из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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