Власти Баку уточнили данные по погибшим и пострадавшим при взрыве

При взрыве в ночном клубе в Баку один человек погиб, еще более 30 пострадали. Об этом сообщили 3 апреля в Генпрокуратуре Азербайджана.

Ранее сообщалось, что при взрыве в центре Баку погибли минимум три человека.

«3 апреля около 03:00 (02:00 мск) в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку произошел взрыв. <...> По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в тексте.

Кроме того, как проинформировала пресс-служба Минздрава, госпитализированы 24 человека, состояние шести из них оценивается как тяжелое. Семь пострадавших после оказания им первой помощи были отпущены домой.

Взрыв произошел в ночь на воскресенье в центре столицы Азербайджана, в здании ночного клуба Location по адресу Тарлана Алиярбекова, 13а, в Сабаильском районе.

По предварительной информации МВД Азербайджана, взрыв мог произойти в результате утечки газа.

В настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося. На месте происшествия работают представители прокуратуры, МВД, МЧС и других ведомств.