Рабочий погиб на угольной шахте в Казахстане

Сотрудник подрядной организации ТОО «Углеспецмонтаж», обслуживающий шахту им. Костенко в городе Караганда, погиб в результате несчастного случая. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе АО ArcelorMittal Temirtau.

Представители компании добавили, что по факту гибели рабочего была создана государственная комиссия для расследования обстоятельств инцидента.

По данным портала ekaraganda.kz, подземный горномонтажник выполнял демонтаж и разборку секции механизированной цепи Глинник. В ходе работ он получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался до приезда спасателей.

1 апреля стало известно о гибели восьми горняков при обрушении на шахте в Сербии. Еще 20 человек получили травмы. По версии сербского издания Vecernje novosti, в шахте остаются люди. 58 шахтеров удалось спасти. Спасательная операция продолжается.