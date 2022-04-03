Граничащие с США регионы Мексики столкнулись с дефицитом бензина

Северные мексиканские штаты, граничащие с США, столкнулись с дефицитом бензина. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов республики 2 апреля.

«Нехватка бензина в регионе на границе стала результатом дисбаланса между предложением и спросом из-за высокой стоимости горючего в мире и более низкими ценами на него в Мексике по сравнению с США <…> и граждане этой страны пересекают [мексиканскую] границу, чтобы запастись бензином», — следует из документа.

Кроме того, проблемы с поставками топлива появились в связи с тем, что некоторые импортеры прекратили его закупать, отметили в министерстве.

30 марта стало известно, что санкции против России привели к резкому повышению цен на бензин в США, которые практически на $2 за галлон (4,55 л) выше, чем, например, в мексиканском городе Тихуана. Поэтому калифорнийские автомобилисты стали ездить заправляться в Мексику.

В начале марта президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что правительство не собирается повышать цены на горючее и электроэнергию из-за роста стоимости нефти на мировых рынках, вызванного ситуацией на Украине.

8 марта американский президент Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

После этого цены на бензин в Америке достигли исторического максимума и продолжают расти. Если в начале года бензин стоил около $3,3 за галлон, то сегодня — более $4,2.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм 9 марта обратилась к национальным добытчикам нефти с призывом нарастить поставки энергоресурса для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после запрета поставок нефти из России.

Позже стало известно, что Байден выступил с речью о мерах снижения цен на бензин в стране.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.