На улицах Москвы возникли огромные сугробы из-за аномального снегопада

В Москве продолжается снегопад. В воскресенье, 3 апреля, город практически полностью засыпало снегом.

В настоящее время улицы города превратились в сплошное белое поле. При этом снег продолжает идти.

На борьбу с последствиями снегопада уже вышли коммунальные службы. На улицах города работают 10 тыс. единиц спецтехники.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили москвичей о мокром снеге и сильном ветре в период с 00:00 до 09:00 3 апреля.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, а пешеходов — обходить стороной шаткие конструкции.

Кроме того, в Гидрометцентре объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья. Жителей столицы оповестили о сильных порывах ветра до 15 м/с, мокром снеге и гололедице. Предупреждение действует до 21:00 3 апреля в Москве и области.

2 апреля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков назвал причиной обильного снегопада в Москве циклон «Катарина». Синоптик добавил, что текущий снегопад не должен продлиться долго.