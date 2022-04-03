Трамп предсказал США «экономический кошмар» в виде инфляции и рецессии

Соединенные Штаты находятся на пороге «экономического кошмара», заявил 2 апреля экс- президент страны Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Мичиган.

«Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляции. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?» — задал вопросом бывший американский лидер.

По его словам, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом — «радикальные демократы». Трамп пояснил, что в Белом доме в настоящее время рискуют всем, что создала его администрация.

Как заключил экс-президент США, ситуацию в экономике страны в настоящее время можно охарактеризовать как «инфляционное бедствие Байдена».

Кроме того, как считает Трамп, администрация США во главе с Байденом довела страну до худших времен. Кроме того, по его словам, физическое и психическое здоровье президента США Джо Байдена ухудшается, равно как и состояние всей страны.

27 марта Трамп на митинге сторонников в городе Коммерс, штат Джорджия, упрекнул нынешнюю администрацию Белого дома в ситуации вокруг Украины и назвал действующего лидера страны Джо Байдена «убийцей американской мечты».

Д этого, 4 марта, 45-й президент США указал, что в результате деструктивной политики Джо Байдена страна катится в ад. По его словам, данные последнего опроса о деятельности главы государства являются неправдоподобно высокими. При этом, согласно исследованию, рейтинг Байдена достиг исторического минимума в 37%.