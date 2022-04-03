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Четыре человека погибли и трое получили травмы в ДТП в Якутии

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Четыре человека погибли, еще трое получили травмы в результате ДТП в Мирнинском районе Якутии. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля NISSAN X-TRAIL направлялся из города Мирный в сторону села Таас-Юрях. По неизвестной причине водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

«В результате столкновения водитель автомашины NISSAN X-TRAIL и его 64-летний пассажир, находившийся в момент аварии справа на переднем пассажирском сидении транспортного средства, от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и 54-летний пассажир Mitsubishi L200, сидевший на заднем пассажирском сидении за водителем, также в результате столкновения получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда скорой. Еще три пассажира Mitsubishi — 1972, 1981, 1991 г.р., — были доставлены в больницу города Мирный с травмами различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в момент аварии шел небольшой снег, температура воздуха составляла около -50 градусов.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в Оренбургской области легковой автомобиль съехал в кювет, погибли три человека, в том числе двое детей. Предположительно, водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, заполненный талыми водами.

В настоящее время проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

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