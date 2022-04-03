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В США заработают дроны для доставки лекарств малоподвижным пациентам

The Hill: в США начнут запускать дроны, которые будут доставлять населению лекарства
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Автономные дроны компании Zipline, доставляющие лекарства пациентам, у которых нет возможность передвигаться на большие расстояния, заработают в США. Об этом 1 апреля сообщила газета The Hill.

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Как следует из статьи, беспилотники оборудованы для обслуживания малоподвижных пациентов, ежедневно нуждающихся в доставке препаратов на дом.

Благодаря использованию системы запуска из рогатки, летательные аппараты Zipline достигают скорости 96 км/ч за 0,3 секунды и могут планировать более 160 км, доставляя лекарства на дальность в 80 миль от места запуска, заметили журналисты.

Отмечается также, что дрон водонепроницаемый и имеет размах крыльев более 3 м и грузоподъемность почти 1,8 кг. Кроме того, аппараты используют систему GPS для навигации между зонами доставки.

«В ближайшие годы мы дойдем до того, что вы сможете заказать доставку прямо со своего телефона, если вы упадете во время поездки на горном велосипеде. Это абсолютно то, к чему мы движемся», — рассказал соучредитель Zipline Кинан Вайробек.

Zipline уже начали сотрудничать с такими компаниями, как Walmart, Intermountain Health и Magellen RX Management в Арканзасе и Северной Каролине, следует из статьи.

На данный момент Zipline осуществила более 265 тыс. успешных доставок беспилотниками. Компания была основана в 2014 году. Хотя их штаб-квартира находится в самом сердце Кремниевой долины — Сан-Франциско, их работа началась в Руанде.

В январе в Бразилии разрешили доставку с помощью беспилотников. Грузы будут отправлять на устройствах компании Speedbird Aero. Максимальный вес товара не должен превышать 2,5 кг. Аппараты смогут улетать на расстояние до 3 км. Операторы проследят за высотой полета, выстроят маршруты для беспилотников. Пока что новый способ доставки доступен только для коммерческих организаций.

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