Прямой эфир
Мир
Зеленский признал боевиков «Азова» частью украинской армии
Мир
Китай высмеял призыв США занять определенную позицию по Украине
Мир
СМИ сообщили о возможном визите главы МИД Греции в Одессу 3 апреля
Мир
Российские военные разминируют территории Сумской области
Мир
Мединский заявил о неготовности проекта договора России с Украиной
Мир
В ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению решать вопросы на переговорах
Мир
Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины
Мир
Трамп предсказал США «экономический кошмар» в виде инфляции и рецессии
Мир
В МО сообщили об эвакуации с Украины более 14 тыс. человек в Россию
Мир
На границе с Эстонией поймали украинского националиста из «Азова»
Мир
Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов
Сюжет:

В конгрессе США застопорилось рассмотрение антироссийских инициатив

WP: в Конгрессе США застопорилось рассмотрение инициатив против России
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рассмотрение законопроектов против России, которые были внесены в конгресс США в связи со специальной военной операцией РФ по защите Донбасса, застопорилось, передает 2 апреля газета The Washington Post.

Инстинкт саморазрушения: кто пострадает от закрытия границ с РФ
Почему поляки и прибалты готовы мучиться за железным занавесом

По данным издания, речь идет о мерах, направленных, в том числе на запрет импорта российской нефти, отмену торговых преференций для России и Белоруссии, а также предоставление федеральному правительству значительных средств для преследования чиновников и бизнесменов РФ, замораживание использования Москвой ее золотых резервов и разрешение правительству Соединенных Штатов использовать конфискованные российские активы для оказания помощи Украине.

Журналисты объяснили такой стопор «бесчисленным множеством причин бездействия законодателей».

Как говорится в статье, «связанные с достижением целей на Капитолийском холме повседневные проблемы» затмили собой необходимость принятия решений в ближайшее время.

В издании полагают, что нынешняя ситуация связана и с долгосрочным ослаблением некогда активной роли конгресса в сферах национальной безопасности и внешней политики, а также с политической поляризацией вокруг этих тем.

При этом Соединенные Штаты не перестают вводить против России все новые санкции.

Так, Минторг США в пятницу, 1 апреля, добавил в санкционный список 120 российских и белорусских предприятий из-за ситуации на Украине.

Ранее, 2 марта, помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что власти США надеются отнять у Москвы долю рынка вооружений за счет введения санкций.

В тот же день стало известно, что США вводят блокирующие санкции в отношении 22 оборонных предприятий России, в том числе производящих боевые самолеты, ракеты и беспилотники.

До этого Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». Позднее представители американского конгресса внесли законопроект о введении санкций против всех российских госпредприятий, включая «Газпром» и «Роснефть».

8 марта американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам. В связи с этим сообщалось, что Соединенные Штаты планируют ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на протяжении шестимесячного периода. Таким образом, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022