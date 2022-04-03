В конгрессе США застопорилось рассмотрение антироссийских инициатив

Рассмотрение законопроектов против России, которые были внесены в конгресс США в связи со специальной военной операцией РФ по защите Донбасса, застопорилось, передает 2 апреля газета The Washington Post.

По данным издания, речь идет о мерах, направленных, в том числе на запрет импорта российской нефти, отмену торговых преференций для России и Белоруссии, а также предоставление федеральному правительству значительных средств для преследования чиновников и бизнесменов РФ, замораживание использования Москвой ее золотых резервов и разрешение правительству Соединенных Штатов использовать конфискованные российские активы для оказания помощи Украине.

Журналисты объяснили такой стопор «бесчисленным множеством причин бездействия законодателей».

Как говорится в статье, «связанные с достижением целей на Капитолийском холме повседневные проблемы» затмили собой необходимость принятия решений в ближайшее время.

В издании полагают, что нынешняя ситуация связана и с долгосрочным ослаблением некогда активной роли конгресса в сферах национальной безопасности и внешней политики, а также с политической поляризацией вокруг этих тем.

При этом Соединенные Штаты не перестают вводить против России все новые санкции.

Так, Минторг США в пятницу, 1 апреля, добавил в санкционный список 120 российских и белорусских предприятий из-за ситуации на Украине.

Ранее, 2 марта, помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что власти США надеются отнять у Москвы долю рынка вооружений за счет введения санкций.

В тот же день стало известно, что США вводят блокирующие санкции в отношении 22 оборонных предприятий России, в том числе производящих боевые самолеты, ракеты и беспилотники.

До этого Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». Позднее представители американского конгресса внесли законопроект о введении санкций против всех российских госпредприятий, включая «Газпром» и «Роснефть».

8 марта американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам. В связи с этим сообщалось, что Соединенные Штаты планируют ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на протяжении шестимесячного периода. Таким образом, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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