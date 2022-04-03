Девять детей и пятеро взрослых погибли при сильных ливнях в Бразилии

На бразильский штат Рио-де-Жанейро обрушились сильные ливни, которые унесли жизнь 14 человек, в том числе девяти детей. Об этом сообщил в субботу, 2 апреля, телеканал Globo

Отмечается, что городе Парати на южном побережье штата произошел оползень, в результате чего погибли мать и шестеро детей. При аналогичных обстоятельствах погибли еще шестеро человек в Ангра-дус-Рейс, в том числе трое несовершеннолетних. Еще один человек скончался от удара током после обрыва линии электропередач в городе Мескита.

Кроме того, спасателям удалось извлечь из-под завалов пять человек, их жизни вне опасности, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

За последние двое суток в районе Ангра-дус-Рейс зарегистрированы рекордные за все время метеонаблюдений 655 мм осадков, уточняет телеканал.

В феврале сообщалось, что 152 человека, среди них 27 несовершеннолетних, погибли в бразильском Петрополисе из-за паводков. При этом 165 жителя числились пропавшими без вести, еще 967 человек лишились жилья.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, в свою очередь, распорядился оказать помощь пострадавшим, а также городским властям в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных. Он пообещал выделить на это около $430 млн.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро рассказал, что это был самый сильный дождь с 1932 года. Он назвал эту трагедию «исторической».

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с трагедией.

В январе сообщалось, что не менее 20 человек погибли в Бразилии из-за наводнения.