Прямой эфир
Мир
Зеленский признал боевиков «Азова» частью украинской армии
Мир
Китай высмеял призыв США занять определенную позицию по Украине
Мир
СМИ сообщили о возможном визите главы МИД Греции в Одессу 3 апреля
Мир
Российские военные разминируют территории Сумской области
Мир
Мединский заявил о неготовности проекта договора России с Украиной
Мир
В ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению решать вопросы на переговорах
Мир
Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины
Мир
Трамп предсказал США «экономический кошмар» в виде инфляции и рецессии
Мир
В МО сообщили об эвакуации с Украины более 14 тыс. человек в Россию
Мир
На границе с Эстонией поймали украинского националиста из «Азова»
Мир
Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов

Девять детей и пятеро взрослых погибли при сильных ливнях в Бразилии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На бразильский штат Рио-де-Жанейро обрушились сильные ливни, которые унесли жизнь 14 человек, в том числе девяти детей. Об этом сообщил в субботу, 2 апреля, телеканал Globo

Отмечается, что городе Парати на южном побережье штата произошел оползень, в результате чего погибли мать и шестеро детей. При аналогичных обстоятельствах погибли еще шестеро человек в Ангра-дус-Рейс, в том числе трое несовершеннолетних. Еще один человек скончался от удара током после обрыва линии электропередач в городе Мескита.

Кроме того, спасателям удалось извлечь из-под завалов пять человек, их жизни вне опасности, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

За последние двое суток в районе Ангра-дус-Рейс зарегистрированы рекордные за все время метеонаблюдений 655 мм осадков, уточняет телеканал.

В феврале сообщалось, что 152 человека, среди них 27 несовершеннолетних, погибли в бразильском Петрополисе из-за паводков. При этом 165 жителя числились пропавшими без вести, еще 967 человек лишились жилья.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, в свою очередь, распорядился оказать помощь пострадавшим, а также городским властям в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных. Он пообещал выделить на это около $430 млн.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро рассказал, что это был самый сильный дождь с 1932 года. Он назвал эту трагедию «исторической».

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с трагедией.

В январе сообщалось, что не менее 20 человек погибли в Бразилии из-за наводнения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022