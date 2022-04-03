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Пушков предложил европейцам не смывать в туалете назло Путину

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Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично прокомментировал предложение европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер экономить воду.

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«Можно еще также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет», — написал он 2 апреля в своем Telegram-канале.

Накануне Вестагер потребовала от европейцев и их детей не мыться долго в душе назло России и ее президенту Владимиру Путину, а также при выключении воды приговаривать: «Получи, Путин».

Ранее в этот день министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир заявил, что жители Германии могут сэкономить в условиях роста цен, если будут медленнее ездить по автомагистралям и чаще пользоваться альтернативными видами транспорта.

Кроме того, он рекомендовал соотечественникам пересесть на велосипеды или общественный транспорт.

23 марта немцам предложили отказаться от употребления воды, купленной в супермаркетах,а также обратить внимание на сезонные овощи и фрукты в целях экономии.

Также 19 марта Джем Оздемир заявил, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина». По мнению германского министра, Россия якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.

В тот же день ФРГ предупредили о возможной нехватке газа в стране следующей зимой. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил, что сбой в поставках газа промышленным предприятиям может привести к пагубному влиянию на другие сферы. 3 марта он отметил, что Берлин отчасти ощущает влияние антироссийских санкций на немецкую экономику.

Серия новых санкций Запада последовала после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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