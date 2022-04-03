Пушков предложил европейцам не смывать в туалете назло Путину

Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично прокомментировал предложение европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер экономить воду.

«Можно еще также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет», — написал он 2 апреля в своем Telegram-канале.

Накануне Вестагер потребовала от европейцев и их детей не мыться долго в душе назло России и ее президенту Владимиру Путину, а также при выключении воды приговаривать: «Получи, Путин».

Ранее в этот день министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир заявил, что жители Германии могут сэкономить в условиях роста цен, если будут медленнее ездить по автомагистралям и чаще пользоваться альтернативными видами транспорта.

Кроме того, он рекомендовал соотечественникам пересесть на велосипеды или общественный транспорт.

23 марта немцам предложили отказаться от употребления воды, купленной в супермаркетах,а также обратить внимание на сезонные овощи и фрукты в целях экономии.

Также 19 марта Джем Оздемир заявил, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина». По мнению германского министра, Россия якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.

В тот же день ФРГ предупредили о возможной нехватке газа в стране следующей зимой. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил, что сбой в поставках газа промышленным предприятиям может привести к пагубному влиянию на другие сферы. 3 марта он отметил, что Берлин отчасти ощущает влияние антироссийских санкций на немецкую экономику.

Серия новых санкций Запада последовала после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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