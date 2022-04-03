Китай высмеял призыв США занять определенную позицию по Украине

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал 2 апреля в своем Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону.

«Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… «прими (мою) сторону!», — написал представитель МИД Китая.

Он сопроводил текст карикатурой рукой, выкрашенной в цвета флага Соединенных Штатов, которая направляет пистолет в голову другого человека.

В феврале представитель МИД КНР уже публиковал в Twitter карикатуру, на которой изображен мужчина в образе дяди Сэма, символизирующего Штаты.

На ней он задается вопросом: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?». При этом сам дядя Сэм подливает в пожар вокруг таблички со словом «Украина» бензин.

2 апреля директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине, поэтому обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы, чтобы Киев заручился поддержкой Китая в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

1 апреля премьер Госсовета КНР Ли Кэцян добавил, что Китай придерживается независимой позиции в вопросе по Украине, всегда стремится к миру и готов продолжать играть конструктивную роль вместе с международным сообществом.

Западные страны начали вводить санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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