После того, как в годы Великой Отечественной Войны (ВОВ) Красная армия разгромила немецкие войска, существующие на Украине боевики «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) перешли под шефство американских спецслужб. Об этом рассказал в воскресенье, 3 апреля, ветеран ВОВ Тимофей Власов.

Он уточнил, что ОУН сформировалась на украинской территории еще до начала военного времени во главе с Бандерой и Шухевичем и другими «националистами-вождями».

В годы ВОВ в Ровно прибыла 18-я советская армия для несения службы в тылу, тогда начали происходить нападения на солдат Красной армии.

Численность бандеровцев, при этом, отметил Власов, достигала до 500 тыс., у них была «самая настоящая армия», которых «при отходе немцы вооружили буквально до зубов».

«Потом, когда немцы были разгромлены, националисты перешли на довольствие к американской разведке. Мы тогда еще плохо знали взаимоотношение американских спецслужб с этими националистами. А оказывается, американская спецслужба и разведка из этих националистов готовила диверсантов у нас в Советском Союзе, скрытых подпольщиков, убийц, террористов, снабжала их огромными денежными средствами и другим, оружием, взрывчаткой и так далее», — рассказал ветеран ВОВ.

По его словам, бандеровцы начали терроризировать армию и население западных областей Украины. Для того, что уничтожить их отряды, советские власти перевели на запад республики две дивизии войск КГБ.

Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский телеканалу Fox News заявил, что сегодня в ряды Вооруженных сил Украины входят боевики радикальной группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела).

1 апреля в Минобороны РФ рассказали о том, что в годы ВОВ украинские националисты всячески помогали немцам в их борьбе с Красной армией, надеясь, что те дадут им возможность захватить власть. Материалы, свидетельствующие об этом опубликованы оборонным ведомством в рамках мультимедийного проекта «Архивы помнят всё...». В частности, там описываются преступления украинских националистов в отношении мирного населения.

О том, что многие «азовцы» являются националистами заявил основатель группировки, экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий 30 марта. Он отметил «патриотичность» «азовцев», добавив, что большинство украинских жителей сегодня якобы также разделяют националистические убеждения.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение. Также он разорвал дипломатические отношения с РФ.

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