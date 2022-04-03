Юрист рассказал о способах удаления персональных данных из Сети

В последнее время интернет-пользователи оставляют все больше личной информации в Сети. О том, как грамотно действовать при «утечке» персональных данных, рассказал преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев.

Прежде всего, следует помнить, что любая публикация персональных данных граждан без их согласия или законного основания является правонарушением, объяснил специалист в интервью агентству «Прайм» 3 апреля.

По словам юриста, в некоторых случаях есть шанс урегулировать вопрос мирно.

«Попытайтесь обратиться напрямую к владельцам сайта <...> если у авторов контента не было злого умысла — это действительно может помочь. Ссылаться можно на Федеральный закон «О персональных данных». Ответственность за такие действия предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ, ст 13.11», — посоветовал Журавлев.

Кроме того, можно связаться с операторами поисковых систем. Согласно ст 10.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», они обязаны удалять ссылки на сайты со сведениями о гражданах, распространяемыми с нарушением закона.

Также эксперт подчеркнул, что даже если пользователь дал согласие на обработку персональных данных, при необходимости он может отозвать его на основании ч. 2 ст. 9 и ч.5 ст. 21 Закона о персональных данных.

Если же разрешить ситуацию самостоятельно не удалось, следующим шагом будет обращение в Роскомнадзор. Дополнительно можно направить жалобу в прокуратуру и запросить проверку по факту нарушения законодательства.

В заключение Журавлев напомнил о рисках, связанных с попаданием конфиденциальной информации в свободный доступ.

«В течение ближайших нескольких месяцев вы можете оказаться под прицелом мошенников различного толка: относитесь более критично к телефонным звонкам, сообщениям», — предупредил он.

Ранее, 30 марта, в Замоскворецком районном суде Москвы был зарегистрирован иск к компании «Яндекс.Еда» о компенсации морального вреда за массовое распространение персональных данных в размере 100 тыс. рублей.

24 марта стало известно, что «Яндекс.Еда» позволит своим клиентам удалять накопленную о себе информацию. 23 марта Роскомнадзор выписал «Яндекс.Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными. Сервису грозит штраф от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

1 марта компания сообщила, что служба информационной безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку информации. База охватывает всю территорию РФ и некоторые другие страны, среди которых Белоруссия и Казахстан. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников были опубликованы телефоны клиентов, состав и время доставки заказов. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей.

По итогам внутренней проверки «Яндекс» ужесточил подход к хранению информации, в том числе связанной с заказами, и обещал обеспечить ей уровень защиты, сопоставимый с уровнем защиты платежной информации, логинов и паролей.