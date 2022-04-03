Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 апреля

Облачность, небольшие, местами умеренные, осадки ожидают жителей столицы в воскресенье, 3 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от 0 до +2 градусов, ночью прогнозируется понижение температуры до –7 градусов. Кроме того, и днем, и ночью местами ожидается гололедица.

Днем прогнозируется ветер северный со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с, ночью — ветер северо-западный и западный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили москвичей о мокром снеге и сильном ветре в период с 00:00 до 09:00 3 апреля.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, а пешеходов — обходить стороной шаткие конструкции.

Кроме того, в Гидрометцентре объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья. Жителей столицы оповестили о сильных порывах ветра до 15 м/с, мокром снеге и гололедице. Предупреждение действует до 21:00 3 апреля в Москве и области.