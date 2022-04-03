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Мединский заявил о неготовности проекта договора России с Украиной

Мединский: проект договора для вынесения на встречу Путина и Зеленского еще не готов
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Глава российской делегации на переговорах Киева и Москвы, помощник президента РФ Владимир Мединский в субботу, 2 апреля, заявил, что не разделяет оптимизма своего украинского визави по поводу готовности проекта договора между сторонами.

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Ранее в этот день глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что проекты договоров достаточно проработаны, чтобы начать организовывать встречу лидеров стран.

«В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах, к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне», — приводит слова Мединского «Интерфакс».

По его словам, украинская сторона стала более реалистично подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины. Он уточнил, что другие предварительно согласованные вопросы, как запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведение учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины были достигнуты в Стамбуле.

«Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года», — добавил глава российской делегации.

Кроме того, Мединский отметил неизменность позиции России касаемо Крыма и Донбасса.

Последние переговоры между российской и украинской сторонами, подчеркнул он, состоялись 1 и 2 апреля.

«Работа шла и вчера весь день, и сегодня продолжалась как на уровне глав делегаций, так и экспертов», — отметил Мединский.

Помощник российского президента добавил, что «работа продолжится и в понедельник» 4 апреля.

1 апреля глава украинской делегации Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» заявлял, что Украина рассчитывает за неделю разработать проект договора, который смогут обсудить президенты стран Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, в свою очередь, что российской и украинской делегациям предстоит еще долгая работа в рамках переговорного процесса, прорывов в диалоге пока нет. По его словам, позитивным моментом можно назвать то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.

До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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