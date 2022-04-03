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Гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за МККК

Минобороны РФ: гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за действий МККК
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Колонны с гуманитарной помощью из Запорожья не смогли вовремя добраться до Мариуполя 1 и 2 апреля из-за действий Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев

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«1 апреля 2022 года гуманитарная колонна в составе 10 автобусов в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста выехала из Запорожья в город Мариуполь со значительным отставанием от запланированного графика. На маршруте движения сотрудники Международного Комитета Красного Креста осуществляли непреднамеренные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали в неизвестном направлении, а затем возвращались», — сказал он.

Отмечается, что к вечеру 1 апреля машины смогли добраться только до промежуточного пункта — Бердянска. На следующий день колонна из 15 автобусов не доехала даже до этой цели.

«Обращаем внимание Международного Комитета Красного Креста на недопустимость деструктивных действий при организации эвакуации беженцев», — подчеркнул Мизинцев.

Также в оборонном ведомстве указали, что украинская сторона не выполнила своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. Это является единственным оправданием для МККК.

Ранее в этот день жители Мариуполя показали корреспонденту телеканала «Известия» условия жизни в подвале, где они провели последний месяц.

По словам журналиста, жильцы этого дома уже привыкли к постоянным бомбежкам. В субботу они в первый раз за последний месяц вышли на улицу.

Ранее, 1 апреля, МККК не смог оказать поддержку выходу мирных жителей из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе.

В организации уточнили, что для успешного осуществления операции по сопровождению автоколонны с мирными жителями Мариуполя в другой город на территории Украины в качестве «нейтрального посредника» необходимо, чтобы «стороны соблюдали принятые договоренности, обеспечивали необходимые условия и предоставляли гарантии безопасности» для провода гуманитарных конвоев.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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