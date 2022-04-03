США вернули на родину находившегося в Гуантанамо почти 20 лет алжирца

Соединенные Штаты отправили на родину алжирца Суфьяна Бархуми, который почти 20 лет провел в тюрьме на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба). Об этом говорится в заявлении, опубликованного 2 апреля на сайте Пентагона.

«Соединенные Штаты высоко оценивают готовность Алжира и других партнеров поддержать текущие усилия по проведению продуманного и тщательного процесса, направленного на ответственное сокращение числа заключенных и, в конечном итоге, на закрытие объекта в Гуантанамо», — говорится в материале.

В свою очередь, Алжир заверил США, что с Бархуми в республике будут обращаться гуманно. Кроме того, будут приняты меры безопасности, чтобы снизить риск угрозы от заключенного в будущем.

Окончательное решение о репатриации алжирца 4 февраля 2022 года принял министр обороны США Ллойд Остин, отмечается в тексте Пентагона.

Бархуми, которому сейчас около 40 лет, был захвачен в Пакистане и доставлен на американскую базу в Гуантанамо в 2002 году. Американские власти установили, что он мог обучать других изготовлению компонентов для бомб и был связан с различными экстремистскими группировками, но не являлся членом террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ) или радикального движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Власти США пытались привлечь Бархуми к ответственности в 2008 году, но эту попытку оставили из-за юридических проблем с военными комиссиями.

В 2016 году было установлено, что дальнейшее содержание Бархуми под стражей «более не является необходимым для защиты от сохраняющейся значительной угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов». Однако затем процесс возвращения осужденного на родину затянулся.

В июне 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден привержен решению закрыть тюрьму в Гуантанамо. Она добавила, что спрашивать о сроках закрытия тюрьмы стоит Пентагон.

В результате репатриации Бархуми общее число узников тюрьмы теперь составляет 37, включая 18 человек, которые были признаны имеющими право на отправку на родину либо в третью страну.

Спецтюрьма расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша — младшего.

29 октября 2021 года заключенный американской тюрьмы Гуантанамо, обвиненный в содействии террористической группировке «Аль-Каида», впервые рассказал о том, какие приемы использовало ЦРУ при проведении допросов.

По словам Хана, он подвергался издевательствам на подпольных объектах ЦРУ со стороны следователей. Кроме того, его подвешивали обнаженным к потолочной балке на несколько дней, обливали ледяной водой, не давая заснуть, морили голодом, избивали, а также насиловали.