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Дочь погибшей россиянки попала под опеку властей Германии

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Малолетняя дочь погибшей Екатерины Бауманн (Болговой) в настоящий момент находится на попечении ведомства по делам семьи, молодежи и женщин города Бремерхафен в Германии. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил секретарь-референт генерального консульства РФ в Гамбурге Александр Пантелеев в эфире телеканала «Россия 24».

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Он пояснил, что ребенок находится под защитой государства, поскольку имеет двойное гражданство: российское и немецкое.

Пантелеев добавил, что немецкая служба опеки не имеет права предоставлять информацию о девочке без письменного заявления одного из родителей, в данном случае — отца. В связи с этим бабушке ребенка, Светлане Болговой, посоветовали воспользоваться услугами частного адвоката, чтобы оформить опекунство над внучкой, в противном случае высока вероятность отказа.

Между тем, супруга погибшей Екатерины подозревают в причастности к ее смерти. Сотрудники правоохранительных органов уже получили ордер на арест Бауманна.

Накануне Светлана Болгова сообщила, что ее дочь нашли мертвой. После обнаружения останков Екатерины Бауманн полиция выдвинула версию об убийстве россиянки и начала расследование.

Екатерина пропала без вести около двух месяцев назад. По словам супруга, ночью 4 февраля она ушла из дома и с тех пор не выходила на связь. Как позже уточнила Светлана Болгова, девушка собиралась развестись с мужем после инцидентов с домашним насилием и не могла бросить 5-летнюю дочь в такой ситуации.

Ранее, 5 декабря 2021 года, на Кипре нашли тела двух российских туристок, пропавших без вести на острове 17 ноября. Их обнаружили закопанными в саду местного дома отдыха.

Отмечалось, что подозреваемого в убийстве россиянок 32-летнего мужчину задержали 10 дней назад. Также стражи порядка задержали по данному факту еще двух мужчин.

Все задержанные — граждане Сирии, сообщили 5 декабря в посольстве РФ на Кипре.

По словам представителя посольства, одна из убитых женщин прилетела на Кипр в начале лета, а вторая — примерно полтора месяца назад. Обе туристки снимали квартиру в Ларнаке.

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