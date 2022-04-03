Имя главного тренера ФК «Локомотив» объявят на следующей неделе

Имя главного тренера футбольного клуба «Локомотив» будет объявлено на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

«Мы должны объявить тренера. На следующей неделе все будет. Никаких неожиданностей не будет», — сказал он.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что главный тренер ФК «Локомотив» Маркус Гисдоль освобожден от должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер.

Гисдоль пришел в клуб осенью, однако уже принял решение расторгнуть контракт. Причины его ухода не уточняются.

«Локомотив» является одним из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге в 1922 году.

Клуб является трехкратным чемпионом России, одиннадцатикратным обладателем Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России; а также трехкратным обладателем Суперкубка России.