Прямой эфир
Мир
Зеленский признал боевиков «Азова» частью украинской армии
Мир
Китай высмеял призыв США занять определенную позицию по Украине
Мир
СМИ сообщили о возможном визите главы МИД Греции в Одессу 3 апреля
Мир
Российские военные разминируют территории Сумской области
Мир
Мединский заявил о неготовности проекта договора России с Украиной
Мир
Гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за МККК
Мир
Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины
Мир
Трамп назвал президентство Байдена худшим временем в истории США
Мир
В МО сообщили об эвакуации с Украины более 14 тыс. человек в Россию
Мир
На границе с Эстонией поймали украинского националиста из «Азова»
Мир
Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов

Прокуратура Самарской области начала проверку видео избиения подростка

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области организована прокурорская проверка в связи с размещенными в Сети видео избиения 15-летней школьницы из Сергиевского района. Об этом сообщили в субботу, 2 апреля, в региональном надзорном ведомстве.

Не забуллим, но простим: со школьной травлей будут бороться искусством
В Москве показали спектакль и аудиовизуальный перформанс про издевательства в подростковой среде

Отмечается, что избиение произошло 26 марта. Видео, предположительно, снимала одна из напавших на девочку, ее односельчанка.

«Прокуратура Сергиевского района организовала проверку в связи с размещенными в сети Интернет видео. По предварительной информации, 26 марта 2022 года в одном из сел Сергиевского района три девушки нанесли побои 15-летней односельчанке, в то время как четвертая снимала происходящее на камеру», — говорится в сообщении.

Как добавили в прокуратуре, вопрос о мерах прокурорского реагирования будет решен по результата проверки. В частности, будет дана оценка действиям ответственных лиц.

31 марта в СК РФ по Саратовской области сообщили об организованной проверке видео избиения школьника в селе Сосновка. Отмечалось, что группа молодых людей, предположительно, совершила противоправные действия в отношении несовершеннолетнего подростка, в том числе посредством нанесения телесных повреждений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022