Прокуратура Самарской области начала проверку видео избиения подростка

В Самарской области организована прокурорская проверка в связи с размещенными в Сети видео избиения 15-летней школьницы из Сергиевского района. Об этом сообщили в субботу, 2 апреля, в региональном надзорном ведомстве.

Отмечается, что избиение произошло 26 марта. Видео, предположительно, снимала одна из напавших на девочку, ее односельчанка.

«Прокуратура Сергиевского района организовала проверку в связи с размещенными в сети Интернет видео. По предварительной информации, 26 марта 2022 года в одном из сел Сергиевского района три девушки нанесли побои 15-летней односельчанке, в то время как четвертая снимала происходящее на камеру», — говорится в сообщении.

Как добавили в прокуратуре, вопрос о мерах прокурорского реагирования будет решен по результата проверки. В частности, будет дана оценка действиям ответственных лиц.

31 марта в СК РФ по Саратовской области сообщили об организованной проверке видео избиения школьника в селе Сосновка. Отмечалось, что группа молодых людей, предположительно, совершила противоправные действия в отношении несовершеннолетнего подростка, в том числе посредством нанесения телесных повреждений.