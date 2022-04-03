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В Театре Российской армии подтвердили гибель зрителя на концерте

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В Театре Российской армии 2 апреля подтвердили «Известиям» информацию о гибели мужчины при падении с балкона на концерте певца Трофима (Сергея Трофимова).

«Да, такое, к сожалению, случилось. Сейчас идет разбирательство», — сказал директор театра Иван Чурсин.

Он подчеркнул, что помещение было арендовано и концерт не имеет отношения к театру.

Об инциденте стало известно в субботу вечером. Изначально сообщалось, что мужчина упал с балкона на находившуюся в зале 37-летнюю женщину, ее госпитализировали.

Позже выяснилось, что с балкона упали двое — парень и девушка. Так, во время концерта их позвали выйти на сцену. Молодой человек, предположительно, был пьян, оступился и схватился за девушку, чтобы не упасть. В итоге они упали с балкона вдвоем. Мужчина скончался, женщина была госпитализирована.

При этом ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что мужчина решил подняться на сцену, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и скончался. При этом он задел еще двух женщин, их госпитализировали.

Сам Трофимов не смог прокомментировать случившееся. По его словам, во время концерта «что-то произошло», он слышал, однако подробностей не знает, так как ничего не видел. Он добавил, что концерт не прерывался из-за инцидента.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы.

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