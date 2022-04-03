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Россия открыла гумкоридор из Мариуполя в Бердянск для иностранцев

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ВС России открыли гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют режим тишины для эвакуации иностранцев. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Коридор будет открыт с 00:00 3 апреля и закроется в тот же день в 03:00.

«Для проведения гуманитарной операции Вооруженные силы Российской Федерации с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение режима тишины на маршруте движения», — передала пресс-служба МО слова Мизинцева.

Отмечается, что об открытии коридоров для иностранцев попросил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган президента России Владимира Путина.

«Принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов
в отдельных районах Мариуполя», — указал представитель ВС РФ.

Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям, отметили в военном ведомстве.

Кроме того, Россия готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права.

Ведомство обратилось к Международному комитету Красного Креста и Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев обязать киевские власти до 03:00 мск 3 апреля письменно уведомить о готовности к проведению эвакуации все необходимые структуры.

2 апреля стало известно, что за сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. Всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 детей. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без участия украинской стороны всего вышли 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2464.

Ранее в четверг начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия настойчиво призывает Украину с 06:00 1 апреля оповестить мирных жителей и иностранцев о местах сбора и открытии гумкоридора из Мариуполя, а также поставить в известность посольства и международные организации.

Представитель Минобороны подчеркнул, что украинские военные сорвали эвакуацию жителей Мариуполя по гуманитарным коридорам, открытым российской стороной 31 марта. Участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов подразделениями ВСУ и националистическими батальонами. В результате этого гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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