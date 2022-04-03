Журналисты помогают вывозить мирных жителей из Рубежного

В Рубежном продолжается эвакуация мирного населения. Журналисты разных СМИ помогают вывозить людей из города. Об этом рассказали в субботу, 2 апреля, в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Представители прессы отмечают, что помочь вывезти мирных жителей из Рубежного просят их родственники.

«Сегодня мы по просьбе наших коллег из Москвы эвакуируем мирное население, маму одного из сотрудников, при помощь Народной милиции ЛНР, которая нам обеспечила доступ в город, безопасность», — поделился корреспондент арабской редакции RT Саргон Хадая.

Сами беженцы не скрывают радости, что покидают место, где уже боятся находиться из-за постоянных обстрелов, и признаются, что самое главное сейчас — взять «паспорт, документы и в путь».

Как рассказали в Народной милиции, в Рубежном продолжаются обстрелы украинскими военными, которые уничтожают объекты городской инфраструктуры и стреляют в людей.

«Конкретно в мой дом шесть попаданий. У меня 30-го числа был фактически мой второй день рождения — в 10 метрах от нас градина взорвалась», — рассказал местный житель Олег.

Эвакуация, как и доставка гуманитарной помощи, проходит буквально под обстрелами. Люди собираются с самого утра, чтобы получить гуманитарную помощь от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее 2 апреля житель Рубежного рассказал корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, как проводит эвакуацию женщин и детей из города на своей машине. По его словам, он не покинул город, чтобы помочь жителям.

31 марта врач из ЛНР заявил о том, что украинские военные обстреливали город Рубежное в ЛНР, пользуясь тем, что бюджетные организации долгие годы платили военный сбор. Медик подчеркнул, что условия, в которых сейчас приходится жить и работать, — это плод того, что происходило в Рубежном.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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